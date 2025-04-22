Чиновники США готуються запровадити мита в розмірі до 3521% на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що уроки енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, не були повністю засвоєні.
Видання The Guardian пише, що Міністерство торгівлі США оголосило про введення нових мит проти компаній з Камбоджі, Таїланду, Малайзії та В'єтнаму, після розслідування, розпочатого рік тому, коли американські виробники сонячних панелей звинуватили китайські компанії в затопленні ринку субсидованими дешевими товарами.
Продукція з Камбоджі обкладатиметься найвищими митами в розмірі 3521%, оскільки її компанії не співпрацювали зі США в рамках розслідування, тоді як продукція, вироблена в Малайзії китайським виробником Jinko Solar, обкладатиметься митами в розмірі трохи більше ніж 41%; продукція конкурента Trina Solar з Таїланду обкладатиметься митами в розмірі 375%.
Комісія з міжнародної торгівлі США має ухвалити остаточне рішення з цього питання в червні.
Мита Трампа - головні новини
Президент США Дональд Трамп ввів щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Пекін зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.
Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.
Зі свого боку виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Дак Су заявив, що Сеул "не чинитиме опору" митам США через історичний борг.