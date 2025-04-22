Напередодні глобального саміту в Лондоні пролунало попередження про те, що уроки енергетичної безпеки не засвоєні.

Чиновники США готуються запровадити мита в розмірі до 3521% на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що уроки енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, не були повністю засвоєні.

Видання The Guardian пише, що Міністерство торгівлі США оголосило про введення нових мит проти компаній з Камбоджі, Таїланду, Малайзії та В'єтнаму, після розслідування, розпочатого рік тому, коли американські виробники сонячних панелей звинуватили китайські компанії в затопленні ринку субсидованими дешевими товарами.

Продукція з Камбоджі обкладатиметься найвищими митами в розмірі 3521%, оскільки її компанії не співпрацювали зі США в рамках розслідування, тоді як продукція, вироблена в Малайзії китайським виробником Jinko Solar, обкладатиметься митами в розмірі трохи більше ніж 41%; продукція конкурента Trina Solar з Таїланду обкладатиметься митами в розмірі 375%.

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Комісія з міжнародної торгівлі США має ухвалити остаточне рішення з цього питання в червні.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп ввів щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Пекін зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

Зі свого боку виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Дак Су заявив, що Сеул "не чинитиме опору" митам США через історичний борг.

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