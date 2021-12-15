Гроші спрямують насамперед на фінансування проєкту "Енергетична незалежність".

Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів євро на підвищення енергоефективності.

Про це після зустрічі з регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія на своїй сторінці у Facebook.

"Уже 17 грудня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність", - написала Свириденко.

За словами міністра, програма термомодернізації житла має зменшити енергоспоживання та витрати на енергоносії.

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"Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Уже у 2022 році ми плануємо охопити до 5 тис. багатоквартирних будинків по всій країні", - відзначила вона.

Міністр повідомила, що зараз вони спільно готують системний документ про напрями співпраці.

"Мова йде про Стратегію партнерства на 2022 – 2026 роки. У фокусі – економічний розвиток України, макрофінансова стійкість, впровадження електронного урядування та цифровізації, розширення експортних ринків та посилання конкурентоспроможності українських "зелених" технологій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинацією від коронавірусу.

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Автор: Людмила Жерновська