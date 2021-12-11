З цієї суми 120 млн дол. підуть на закупку 16,5 млн доз вакцин.

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 млн дол. на допомогу з вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба банку, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Зазначається, що ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України.

"120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20 відсотків населення. Ця закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНаступного тижня курс долара наблизиться до нової позначки - прогнозЩе 30 мільйонів доларів будуть направлені на фінансування кампанії із вакцинації, а також на закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк готовий виділити Україні 230 млн дол. США до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

У травні Світовий банк виділив Україні 90 млн дол. на допомогу з вакцинації.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок, 11 грудня, в Україні підтвердили ще 10 133 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 553 817 людей, з них 3 184 287 одужали, а 90 789 померли.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей. Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Експерти KSE наголошують, що третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, на кшталт спаду захворюваності, є тому підтвердженням.

За прогнозом голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, наступна хвиля захворюваності на COVID-19 очікується наприкінці зими – на початку весни.

Автор: Катерина Гірник