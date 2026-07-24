Газу всім не вистачить: Європа ризикує 'замерзнути' взимку

Великій Британії та ЄС загрожує стрімке зростання цін на газ та електроенергію і, як наслідок, економічний спад.

Глобальна боротьба за скраплений природний газ (СПГ) загрожує зруйнувати стратегію Європи, яка полягала у відкладенні зимових закупівель до відкриття Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

Запаси газу в Європейському Союзі заповнені трохи більше, ніж на 54%, що значно нижче п'ятирічного середнього показника в 70% і менше цільового показника блоку на 1 листопада у 80%. При цьому Європа значно відстає від звичних темпів накопичення запасів – поточні поставки приблизно на 27% нижчі за необхідний минулорічний рівень.

Минулої зими уряди та енергетичні компанії вважали, що можуть дозволити собі відкласти поповнення запасів, навіть попри те, що їхній рівень впав до найнижчого з 2022 року. Стрибок цін на газ після початку війни з Іраном наприкінці лютого ускладнив обґрунтування закупівель. Трейдери розраховували, що дипломатія зрештою візьме гору і постачання через протоку – через яку проходить п’ята частина поставок СПГ – відновляться.

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Майже через п'ять місяців ця ставка виглядає ризикованою. Бойові дії на Близькому Сході знову спалахнули, ціни на газ близькі до найвищого рівня з початку конфлікту, а Європа значно відстає від своїх звичайних темпів накопичення запасів. Азійські покупці - від Китаю до Пакистану - скуповують доступні партії СПГ, щоб замінити втрачені катарські постачання, фактично забираючи вантажі у Європи.

Мало хто сумнівається, що Європа забезпечить достатньо палива на зиму. Більший ризик – це вартість. Тож головне питання – чи зможуть домогосподарства та промисловість пережити ще один стрибок рахунків за опалення та електроенергію лише через кілька років після останньої енергетичної кризи в регіоні.

Відновлення постачання СПГ через Ормузьку протоку залишається віддаленою перспективою, оскільки експорт фактично зупинено після атаки на катарський перевізник близько двох тижнів тому. Надії на дипломатичний прорив згасли, і президент США Дональд Трамп вже погрожує бомбардувати мости та електростанції в Ірані.

Економічні наслідки будуть значними. За оцінками аналітиків, якщо Ормузька протока залишиться закритою до вересня, стрімке зростання цін на газ та електроенергію може бути достатнім, щоб призвести до скорочення економіки Великої Британії та ЄС до кінця року.

Європа програє боротьбу за СПГ азійським покупцям

Катар - другий за величиною експортером СПГ у світі - готується до тривалих перебоїв. Європа не зможе розраховувати на постачання катарського газу напередодні опалювального сезону.

Тим часом, азійські покупці, які минулого року отримували близько чверті свого СПГ з Перської затоки, шукають постачання з інших джерел, залишаючи Європі менше альтернатив. Пакистан, Бангладеш та Індія купують спотові вантажі за одними з найвищих цін за останні роки. Японія, Південна Корея та Тайвань нарощують виробництво електроенергії на газі. Китай, найбільший у світі імпортер СПГ, також повертається на ринок, збільшуючи обсяги імпорту рік до року.

Крім того, ЄС зобов'язався припинити імпорт СПГ з Росії до січня 2027 року, відмовившись від одного зі своїх основних джерел постачання. Частка кремлівського палива складала 17% поставок до Європи з січня по червень цього року, як показують дані судноплавства.

Востаннє Європа стикалася з подібними труднощами у відновленні своїх запасів невдовзі після того, як Росія обмежила поставки газу трубопроводами у 2022 році. Регіон пережив ту зиму значною мірою завдяки винятково м’якій погоді, але розраховувати на її повторення – ризикована ставка.

Запаси газу в ЄС – головні новини

Євросоюз може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчим рівнем запасів газу щонайменше за останні 15 років. Це створює ризик зростання цін на "блакитне паливо" для бізнесу та домогосподарств взимку.

У Чорному морі біля узбережжя Румунії завершили встановлення морської виробничої платформи для розробки проекту родовища природного газу Neptun Deep. Його запаси оцінюються приблизно у 100 млрд кубометрів – проте видобуток розпочнеться не раніше 2027 року.

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