Можливі два сценарії: Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться 'найближчим часом'

Президент США визнав, що війна призвела до зростання цін на нафту, але назвав це невеликою ціною за недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчим часом – або шляхом укладення угоди, або іншим способом.

Він також визнав, що бойові дії призвели до зростання цін на нафту, однак назвав це невеликою ціною за недопущення появи ядерної зброї в Ірану. Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report.

Відповідаючи на запитання, коли та яким чином може закінчитися війна з Іраном, американський президент висловив упевненість, що це станеться скоро:

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"Я бачу, що вона закінчиться найближчим часом. Я вважаю, що вона закінчиться одним чи іншим чином, або через угоду, або іншим шляхом".

Водночас він не назвав конкретної дати завершення бойових дій і не уточнив, який саме сценарій вважає найімовірнішим.

Американський президент також відповів на запитання, чи вчинив би він інакше протягом останніх двох років. Він наголосив, що вважає недопущення появи ядерної зброї в Ірану важливішим за економічні наслідки військової операції.

"Я був змушений атакувати Іран, інакше вони б отримали ядерну зброю", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що одним із наслідків конфлікту стало подорожчання нафти. За його словами, до цього ціни були дуже низькими, і він передбачав, що військові дії вплинуть на ринок.

"Це невелика ціна, яку потрібно заплатити, щоб забрати у Ірану ядерну зброю", – заявив американський президент.

Ситуація в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Іран знайшов спосіб обійти блокаду США в Ормузькій протоці. З липня Тегеран відновив експорт скрапленого газу та авіаційного палива, використовуючи перевантаження "з судна на судно" біля берегів Оману. За даними правозахисної групи UANI, щонайменше вісім газовозів і один танкер з паливом змогли пройти блокаду, хоча більшість іранських суден залишаються під санкціями США.

ЗМІ пишуть, що внаслідок війни зі США та американської блокади економічна ситуація в Ірані погіршилася настільки, що тепер не Тегеран фінансує дружні до нього терористичні угруповання та політичні рухи на Близькому Сході, а вони надсилають гроші Ірану.

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