Зеленський розкрив, скільки ракет Україна отримала від США за 3 місяці

Зеленський наголосив, що "не грає в ігри з Трампом, на відміну від Путіна".

За останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для боротьби з російською балістичною зброєю. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News.

"У перші дні війни на Близькому Сході за 84 години було використано близько 2000 ракет – ракет, отриманих від партнерів. За останні 90 днів ми отримали від нашого стратегічного партнера 24 ракети", – заявив він.

Він підкреслив, що для України це дуже важливо і кожна ракета має значення.

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На запитання, чи має він на увазі, що США завадили Європі надіслати Україні ракети-перехоплювачі, Зеленський відповів: "Не те щоб завадили, але не дали своєї згоди".

Він також підкреслив, що не розуміє, чому від нього вимагають знову й знову висловлювати подяку.

"Можливо, комусь здається, що я маю бути вдячним кожну секунду. Але я не можу. Коли хтось хоче подякувати мені кілька разів, мені здається, що з цими людьми щось не так. Вони хочуть здаватися кращими, ніж є насправді. Вони намагаються здаватися кращими, ніж є насправді. Достатньо висловити подяку раз, два, три – і цього вистачить", – підкреслив він.

Президент також наголосив, що "не грає в ігри з Трампом, на відміну від Путіна".

"Краще мати таких партнерів, як я – тих, хто щиро дякує в потрібні моменти, – ніж тих, хто дякує щосекунди, на кшталт Путіна. Можна бути нескінченно вдячним, а потім отримати ніж у спину. Тому краще укладати угоди – правильні угоди – з правильними людьми", – зазначив він.

Російські атаки

Раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що якщо Росія збереже нинішні темпи ударів, за місяць кількість ракет, зокрема балістичних, може перевищити 300.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що в арсеналі Росії станом на жовтень накопичилося до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

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