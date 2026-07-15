Сили оборони відкрили рахунок танкерам РФ у Чорному морі: уражено 20 суден

Серед цілей - нафтові танкери, танкери-газовози та буксир.

У ніч на 15 липня Сили оборони вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря – влучено у 20 суден. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Наступний кластер операції СБС "МоЛоЧКа" відкорковано до Дня Української Державності - птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ (Чорному моря – УНІАН) за ніч 15 липня", - заявив військовий.

За його словами, за сьогодні впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир.

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Мадяр додав, що в Азовському морі уражено 116 суден "тіньового флоту" РФ, що було "першим раундом морського бою".

ЗСУ знайшли вразливе місце "тіньового флоту" Росії - подробиці

Як писав УНІАН, вночі 14 липня СБС ЗСУ уразили в Азовському морі чергові 11 суден РФ, які є частиною так званого тіньового флоту країни-агресора.

Загалом за 9 діб на Азові, як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, у межах операції "МоЛоЧКа" українські військові уразили 116 одиниць, у тому числі до 5 танкерів, 5 суховантажів та буксиру.

За словами військового, таким чином СБС паралізують фідерний флот противника ("курʼєрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту. Це унеможливлює вивіз на експорт нафтопродуктів з портів нафтоперевалки та "наливайок" РФ Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів.

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