Росія почала закуповувати в Індії бензин зі своєї нафти, - FT

Танкер із 42 000 тонн бензину має прибути в неділю до нафтового терміналу на півночі РФ.

Росія почала закуповувати паливо в Індії. Українські безпілотники зруйнували частину найбільших нафтопереробних заводів РФ, що скоротило внутрішню переробку приблизно на 40%, пише газета Financial Times.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, танкер із 42 000 тонн бензину, виробленого на індійському нафтопереробному заводі у Вадинарі, має прибути в неділю до "Білого моря" – нафтовий термінал на півночі Росії.

Зазначається, що партія палива з нафтопереробного заводу у Вадинарі була завантажена на судно під назвою "Агні" 18 червня. 6 липня танкер перевантажив весь вантаж на судно Garnet у районі Дамієтта-Лайт біля узбережжя Середземного моря в Єгипті. Станом на 22 липня Garnet прямував на північ уздовж узбережжя Норвегії.

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Компанія "Вадинар" належить індійській Nayara Energy, у якій російська державна компанія "Роснефть" володіє часткою у 49%. Згідно з даними Kpler, понад 90% нафти, переробленої на заводі "Вадінар" у 2026 році, надійшло з Росії. Таким чином, перероблена російська нафта повертається з країни, яка з 2022 року стала її основним імпортером.

Компанія Nayara заявила, що "не продавала і не планує продавати паливо російським компаніям", а також що "як і раніше, зосереджена на обслуговуванні індійського ринку та задоволенні попиту на паливо на всій території Індії".

На початку липня агентство Reuters повідомило, що з Індії до Росії відвантажили щонайменше 60 000 тонн бензину, що відповідає приблизно 60% добового споживання країни. Партія з Індії, яка має прибути до Росії цього тижня, мабуть, є найбільшою окремою партією імпортного бензину з моменту початку паливної кризи, однак це не єдине джерело пального.

Білорусь, яка переважно переробляє російську нафту, також значно збільшила обсяги продажів бензину до Москви. За даними російського "Центру цінових орієнтирів", наданими FT, у червні вона продала Росії 184 000 тонн, що втричі більше, ніж у попередньому місяці, і в 184 рази більше, ніж у червні минулого року.

Віце-прем’єр Росії Олександр Новак 8 липня підтвердив початок імпорту "нафтопродуктів". Крім того, Володимир Путін згадав про паливну кризу, але заявив, що ці "труднощі" мають "тимчасовий" характер і не вплинуть на "загальну динаміку економіки".

Експерт з питань Росії з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клуге заявив, що імпорт, поряд з іншими державними заходами, такими як зниження вимог до якості палива та адаптація логістики, допоміг РФ пом’якшити наслідки кризи, особливо в Москві та Санкт-Петербурзі.

Дефіцит палива в РФ – останні новини

Україна цілеспрямовано завдає ударів по нафтопереробних заводах і загалом по нафтовій інфраструктурі Росії, що призвело до проблем у переробці. Майже 90% російських регіонів з червня стикаються з нормуванням або дефіцитом палива. Причиною цього є удари України по об’єктах нафтогазової інфраструктури РФ.

20 липня стало відомо, що в Псковській області силовики проводять рейди з метою виявлення у місцевих жителів запасів дефіцитного бензину. Тоді повідомлялося, що на порушників складають протоколи, за якими передбачені штрафи в розмірі від 5 до 15 тисяч рублів.

Крім того, влада Росії перенаправляє поставки палива з Сибіру та збільшує імпорт з Білорусі, щоб запобігти дефіциту в Московському регіоні.

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