Відомо, що частину балістичних ракет, що летіти в напрямку Трипільської ТЕС, вдалось збити.

Зважаючи на постійні атаки з боку російських окупантів, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою". Про це сказав голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

В ефірі програми "Брифінг" української служби "Голосу Америки" він зазначив, що станція все ще підлягає відновленню. Енергетики вже отримали пропозиції щодо надання обладнання від європейських країн.

За словами Готи, частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку Трипільської ТЕС, вдалось збити. Проте з огляду на нестачу ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі. Тож, зауважив він, для стійкості української енергетики насамперед необхідно забезпечити українську протиповітряну оборону.

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"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде", – констатував голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Знищення Трипільської ТЕС

Вранці 11 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог застосував ракети Х-101, а також "Кинджали" та інші засоби.

Внаслідок атаки було повністю знищено Трипільську ТЕС – найпотужнішу електростанцію Київської області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Усі співробітники, які на той момент були на зміні, – живі.

У "Центренерго" повідомили, що руйнування Трипільської ТЕС внаслідок масованої ракетної атаки призвело до знищення усієї генерації "Центренерго".

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