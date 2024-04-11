Під час вечірнього максимуму споживання можливий дефіцит електроенергії.

Знищення Трипільської ТЕС в Київської області призвело до втрати енергосистемою частини потужності. Наразі в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться. Про це "РБК-Україна" повідомили у прес-службі компанії.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", – зазначили у НЕК.

В компанії підкреслили, що наразі працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум – з 19.00 до 22.00 – можливий незначний дефіцит електроенергії.

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"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", – пояснили в "Укренерго".

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь. "Поки що спробуємо пройти вечір без них", – сказали в "Укренерго".

Знищення Трипільської ТЕС

В ніч на 11 квітня РФ провела чергову масовану атаку української енергосистеми. В "Укренерго" повідомляли про пошкодження об’єктів енергетики в п’яти областях, зокрема було пошкоджено дві теплоелектростанції.

Пізніше в "Центренерго" повідомили, унаслідок масованої ракетної атаки війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

До того ж руйнування Трипільської ТЕС внаслідок масованої ракетної атаки призвело до знищення усієї генерації "Центренерго". У компанії нагадали, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині. А 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС – Донеччина.

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