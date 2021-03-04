Раніше укладання збиралися завершити до кінця квітня.

Роботи з укладання "Північного потоку-2" планується завершити до кінця вересня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше укладання збиралися завершити до кінця квітня. Як пише видання, трубоукладач "Академік Черський«, здатний вести будівництво» Північного потоку-2", попрямував в район Калінінграда для проведення випробувань. Після цього він приєднається до робіт.

Як пише видання, трубоукладальне судно "Академік Черський" вийшло з порту Вісмар і попрямувало в район Калінінграда для проведення ходових і передексплуатаційних випробувань. Після їх завершення судно приступить до трубоукладальних робіт у винятковій економічній зоні Данії. Nord Stream 2 AG направило необхідне повідомлення в морське управління Данії (DMA).

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко