В Укренерго заявили, що зафіксували велике навантаження на мережу.

Жителів та гостей Києва ввечері 3 листопада попередили про відключення світла. Рішення прийнято через різке зростання споживання електроенергії.

В Укренерго вказали, що масове відключення електрики необхідно, щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні.

"Укренерго розпорядилося провести екстрені відключення на Виноградарі, Куренівці, Оболоні, Троєщині, в Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. Ми починаємо їх виконувати вже зараз", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначено, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Відключення світла в Києві - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України. У зв'язку з цим Київ домовлявся з 12 країнами про постачання обладнання для ремонту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Крім того, в Україні ввели гарфіки стабілізаційні відключення світла за графіками, щоб відновити пошкоджені енергооб'єкти

У Київській області стали проводити екстрені відключення електрики, тому графіки стабілізаційних відключень не діють.

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