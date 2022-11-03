Краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії, вважає міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що народжуваність в Україні підвищиться на тлі відключень електроенергії.

"Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні покращиться через ці відключення електроенергії. ... Це найкращий час, щоб займатися любов'ю і насолоджуватися життям. І я серйозно, тому що українці завжди знаходять вихід з найскладніших обставин", – сказав міністр в інтерв'ю іспанському радіо Cadena SER.

Він також наголосив, що "краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії".

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Відключення світла в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час атак по енергетичній інфраструктурі України, які почастішали в жовтні, Росія серйозно пошкодила вже близько 40% всієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

Наразі Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

В областях України проводяться стабілізаційні відключення світла за графіками. Вони дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти після обстрілів.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. А в Сумській, Полтавській та Харківській областях ввели обмеження споживання електроенергії, оскільки графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилося недостатньо.

В Київській області – екстрені відключення, на час яких графіки стабілізаційних відключень не діють.

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