НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення.

У Київській області розпочались екстрені відключення споживачів від електроенергії.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електронерегії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Ми починаємо їх виконувати вже зараз", - йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У компанії нагадали, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

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Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала станом на 12 жовтня понад третина критичної інфраструктури.

В Сумській, Полтавській та Харківській областях запроваджують обмеження споживання електроенергії.

У багатьох районах столиці можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками.