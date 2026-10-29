Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 30 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У п’ятницю, 30 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1.5 до 2.5 черг (6-10 годин);

Відео дня

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні – останні новини

Російські війська продовжують систематично бити по енергетичній інфраструктурі України. За інформацією Міненерго, лише за минулий тиждень окупанти здійснили 126 атак на енергетичний і нафтогазовий сектори.

Сьогодні, 29 жовтня, у частині Голосіївського та Солом’янського районів Києва запровадили екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень електроенергії графіки погодинних відключень не діяли.

Дуже складною залишається ситуація у місті Конотоп на Сумщині, яке унаслідок російських ударів фактично залишилося без електропостачання, а запаси пального для дизельних генераторів майже вичерпалися.

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