Позов пов'язаний з протестом проти дозволу на будівельні роботи.

Німецька організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала до адміністративного суду Гамбурга позов проти проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Позов пов'язаний з протестом проти дозволу на будівельні роботи, які ведуться відповідальним Федеральним морським і гідрографічним агентством (BSH). Представник адміністративного суду підтвердив отримання позову.

За словами DUH, кліматичні та екологічні аргументи ігноруються при будівництві трубопроводу.

Екологи та "Північний потік-2"

У січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

У зв'язку з цим дію дозволу на ведення робіт у німецьких територіальних водах тимчасово було призупинено.

1 квітня 2021 року німецький регулятор відхилив скаргу екологів з приводу "Північного потоку-2".

Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2 " побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії зупинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підкреслив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи та має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

1 квітня 2021 року в уряді Німеччини закликали ввести мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Олена Коваленко