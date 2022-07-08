В країні вже почали вживати заходів зі скорочення споживання електроенергії.

Через значне скорочення поставок російського газу в Німеччину, в країні зменшуватимуть споживання електроенергії, відтак компанії обмежать години подачі гарячої води та температуру опалення.

Як пише Financial Times, перед цим міністр економіки країни Роберт Габек закликав населення економити енергію.

"Ситуація на ринку газу напружена, і, на жаль, ми не можемо гарантувати, що вона не погіршиться", - сказав він. "Ми маємо бути готовими до того, що ситуація стане критичною".

Так Vonovia, найбільший орендодавець житла в Німеччині, заявив, що знизить температуру центрального опалення своїх орендарів до 17 градусів у період з 23:00 до 6:00, що дозволить заощадити 8% витрат на опалення.

Цього тижня житлова асоціація в саксонському місті Діппольдісвальде заявила, що починає обмежувати постачання гарячої води мешканцям. Відтепер вони можуть приймати гарячий душ лише з 4:00 до 8:00, з 11:00 до 13:00 і з 17:00 до 21:00.

Голова Німецької асоціації міст Гельмут Деді сказав, що "все суспільство" має тепер скоротити споживання енергії – заощаджувати її влітку, щоб мати "теплі квартири взимку".

Він звернувся до міських рад країни з проханням вжити екстрених заходів: вимкнути світлофори вночі, перекрити гарячу воду в будинках муніципалітетів, музеях і спортивних центрах, налаштувати кондиціонери і припинити освітлення історичних будівель.

Деякі міста прийняли такі пропозиції: район Лан-Ділль поблизу Франкфурта з середини вересня вимкне гарячу воду у своїх 86 школах і 60 спортивних залах, сподіваючись, що це дозволить заощадити 100 тис. євро на витратах на електроенергію, а Дюссельдорф тимчасово закрив великий комплекс басейнів Мюнстер-Терме.

Тим часом у Берліні знизили температуру в басейнах під відкритим небом на два градуси, а у західній Німеччині Кельн приглушує вуличне освітлення до 70% від повної потужності з 23:00.

Побутові споживачі також вживають заходів, і відновлюють свої дров’яні печі та каміни. Стрімко зросли продажі дров, пелет і вугілля.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через Україну до Європи у червні досяг історичного мінімуму через намагання Кремля посіяти паніку напередодні опалювального сезону.

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