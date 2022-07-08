Мета Кремля – посіяти в Європі паніку перед опалювальним сезоном, аби зрештою змусити цивілізований світ домовлятися.

Транзит російського газу через Україну до Європи у червні досяг історичного мінімуму через намагання Кремля посіяти паніку напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє "Оператор ГТС України" в Facebook.

В компанії вважають, що Росія може транзитувати в Європу значно більші обсяги газу через альтернативні маршрути. І, таким чином, повністю замістити поставки через "Північний потік-1", що наразі працює на 40% потужності.

"Газпром" продовжує використовувати лише 1/7 від можливого обсягу, що складає 334 млн куб. м добового транзиту. І не використовує навіть заброньовані та оплачені згідно з контрактом потужності української ГТС. Натомість транзит газу у червні через українську ГТС сягнув історичного мінімуму", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, під час підготовки до опалювального сезону та традиційного завантаження газових сховищ "Північний потік-1" транзитує до Європи всього 67 млн куб. м газу на добу, газогін "Ямал-Європа" зупинено, а збільшення обсягу транзиту через газовимірювальну станцію "Суджа" української ГТС не відбувається.

"Це відбувається через те, що мета Кремля – посіяти в Європі паніку, страх, хаос і відсутність консолідованої позиції перед опалювальним сезоном. Аби зрештою змусити цивілізований світ домовлятися з країною, яка чинить криваві злочини в центрі Європи", - йдеться у повідомленні.

В компанії вважають, що постійні заяви російської сторони про ймовірне припинення транзиту, "ремонти" обхідних газогонів, або нібито неможливість транспортувати газ "через санкції" – усе це не сприяє стабільності ринку та спокою європейських політиків і споживачів. Увесь червень та перші дні липня ціна газу на спотовому ринку невпинно росла. Зараз вона сягнула понад 1,8 тис. дол. за тисячу кубометр.

Як повідомляв УНІАН, у червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

В середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Окрім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Також повідомлялось, що "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу газопроводом "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

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