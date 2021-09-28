Ніхто не відкидав того, що Київ у разі необхідності зможе купувати російський газ напряму, повідомив прес-секретар президента Росії.

Влада Російської Федерації готова обговорювати прямі поставки російського газу в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Звичайно, цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста і також на різному рівні представниками російської сторони", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи зможе Україна відновити закупівлі російського газу в разі необхідності.

Читайте такожУдар у спину: Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу в обхід УкраїниНагадаємо, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського газового монополіста – "Газпрому".

В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком – до 10,3 млрд куб.м, при цьому скоротивши у 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2020 році Україна збільшила імпорт газу на 12%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 15,9 млрд кубометрів.

Поставки здійснювалися зі Словаччини – 10,2 млрд кубометрів, Угорщини – 4,2 млрд кубометрів, Польщі – 1,5 млрд кубометрів.

Автор: Роман Цимбалюк