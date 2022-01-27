Нед Прайс заявив, що трубопровід дозволяє чинити тиск на РФ.

Російський газопровід "Північний потік-2"не буде введений в експлуатацію, якщо Москва нападе на Київ. У США відзначили, що трубопровід дозволяє тиснути на Росію.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс в ефірі радіостанції National Public Radio.

"Я хочу донести гранично чітко: якщо Росія тим чи іншим шляхом вторгнеться на Україну, реалізація "Північного потоку-2" не зрушиться з місця. Ми хочемо, щоб це було гранично зрозуміло", - заявив дипломат.

За його словами, поки трубопровід не запущений, США і Німеччина можуть чинити тиск на Москву.

"Це інструмент тиску для нас, для Німеччини, для трансатлантичної спільноти, тому що газ не йде по трубопроводу. Це не інструмент тиску для Володимира Путіна - і це має бути ясно", - підсумував Прайс.

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада 2021 року була припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

В Україні попереджали, що Росія може використовувати газопровід як "зброю".

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