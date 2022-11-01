Ціни на газ стрімко знижуються протягом останніх тижнів.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі продовжують знижуватися.

Про це повідомляє Bloomberg. Зниження ціни відбувається на тлі теплої погоди, яка відкладає початок опалювального сезону.

У вівторок, 1 листопада 2022 року, ф'ючерси на газ з постачанням у грудні знизилися на 4,3% до 118 євро за МВт-год (1234 дол за тисячу кубометрів) у Нідерландах, що є регіональним еталоном.

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Ціни стрімко знижуються протягом останніх тижнів, оскільки теплий жовтень дозволив закачати більше газу в і без того переповнені сховища.

Значні надходження зрідженого природного газу і стриманий попит також допомогли компенсувати скорочення поставок з боку Росії.

Попри це, ризики надалі утримуються, адже світові поставки залишаються обмеженими. Газ в Європі зараз коштує вчетверо дорожче, ніж у попередні роки протягом цієї пори року.

Сховища газу в регіоні заповнені майже на 95%, що забезпечує буфер на випадок похолодання. За даними Gas Infrastructure Europe, запаси в Німеччині, найбільшому споживачеві газу, зросли до 99%.

Ситуація з газом:

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість Жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис.дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

Одночасно кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, який використовується для вироблення електроенергії.

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