Ситуація критична: 70-тисячне місто без світла вже п'яту добу після ударів РФ

Максимум, що вдається – підключити вночі лікарню.

Місто Конотоп на Сумщині залишилося повністю без електроенергії внаслідок ударів російських окупантів, а запаси пального для дизель-генераторів на критичних об'єктах вже вичерпуються. Про це в етері Апостроф TV повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Я був безпосередньо на об’єктах, які зазнали ворожого удару – вони фактично зруйновані. Повністю зруйновані – вони не підлягають відновленню взагалі. Ситуація з електроенергією у нас критична. Максимум, що вдається – десь підключити вночі лікарню. Можливо, десь іноді трохи виходить ще водоканал. Все, решта міста – без світла", – заявляє Семеніхін.

За його словами, ворог поцілив в енергооб’єкти, які не були захищені від атак.

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"Прогнозів немає ніяких. Тому що немає того обладнання, воно знищене. Багато хто задасть питання: як же захист, який мали будувати? Я вам скажу так, що захист тих енергетичних об’єктів, які стояло завдання захистити – він спрацював і все гаразд. Але було влучання туди, де обленерго не передбачало ніякого захисту. Не знаю, чому і як так сталося. Ми фактично зараз випрацьовуємо весь дизель, який був закладений ще до настання цього періоду часу. Буквально в середу можемо залишитися без палива. Пункти незламності заправляти буде нічим", – попереджає Семеніхін.

В свою чергу, премʼєр-міністр Сергій Корецький пообіцяв, що уряд до кінця середи забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення, потрібним для роботи котельні та водоканалу.

"Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності", – повідомляє Корецький.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Російські окупанти постійно атакують енергетичну інфраструктуру України. За даними Міненерго, тільки минулого тижня ворог завдав 126 ударів по енергетичній і нафтогазовій галузях.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що лише третина критично важливого енергетичного обладнання в Україні захищена від російських обстрілів.

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