ДТЕК заявляє про надзвичайно важку ситуацію.

У ДТЕК показали руйнування на одній з теплоелектростанцій, які нещодавно атакували російські загарбники.

Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Вони зазначили, що ця ТЕС зазнала атак під час російських масованих обстрілів 22 та 29 березня. Наразі пошкоджено п'ять з шести теплоелектростанцій компанії.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня. 80% генеруючих потужностей компанії втрачено. 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, окупанти повернулися до масштабних ударів по критичній інфраструктурі України. Під час останніх атак під ударом опинилися українські ТЕС та ГЕС.

Лише у ніч на 29 березня росіяни застосували проти України 99 засобів повітряного нападу. Напади призвели до відключень електроенергії у низці областей, найскладнішою ситуація залишалася у Харкові.

У Міністерстві енергетики повідомляли, що загарбники били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

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