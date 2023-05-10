Туреччина може відстрочити інші такі платежі в найближчі місяці. залежно від динаміки цін на енергоносії, відзначає агентство.

Туреччина домовилася з Росією про відстрочення платежів за рахунками за природний газ у розмірі 600 млн доларів до 2024 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела. Відзначається, що це перша така відстрочка в рамках угоди, оголошеної минулого тижня.

"Офіційно на наступний рік перенесена виплата в розмірі $600 млн.величезний вплив на це зробило зростання цін на енергоносії", — повідомило Reuters одне з обізнаних у цьому питанні джерел.

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Також джерело повідомило, що Туреччина може відстрочити інші такі платежі в найближчі місяці в залежності від динаміки цін на енергоносії.

Агентство нагадує, що, згідно з укладеною угодою, до наступного року можуть бути відкладені платежі Туреччини за енергоносії на суму до $4 мільярдів доларів.

За інформацією Reuters, рахунки Туреччини за імпорт енергоносіїв в минулому році досягли рекордної позначки в $100 мільярдів, 39% від загального обсягу припало на імпорт з Росії.

Відносини Росії та Туреччини

Раніше в Росії дозволили Туреччині тимчасово відкласти оплату за поставлений минулого року газ. В обмін на це рішення РФ просить президента Туреччини Реджепа Ердогана створити в Туреччині газовий хаб, який зможе замінити для Росії зруйновану систему трубопроводів "Північний потік".

Водночас, згідно з повідомленнями ЗМІ, останнім часом у росіян виникають проблеми з отриманням ВНЖ в Туреччині - відсоток відмов місцями доходить до 90%. Проблема набула масового характеру і спостерігається у всіх містах країни, тоді як раніше Туреччина надавала туристичний ВНЖ всім бажаючим.

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