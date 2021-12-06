Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт-год.

Україна надала Польщі аварійну допомогу в поставках електроенергія об'ємом 945 МВт-год.

Про це повідомив оператор Об'єднаної енергомережі державна компанія "Укренерго".

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"У понеділок, 6 грудня 2021 року, з 09:00 до 16:00 (за київським часом) диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт-год (135 МВт рівним графіком протягом семи годин поспіль).

За інформацією прес-служби, надання аварійної допомоги для PSE відбулося в рамках підписаного 5 серпня 2019 року договору з "Укренерго".

При цьому в компанії підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Комерційним імпортом займаються виключно учасники ринку (трейдери, постачальники й т.ін.), які законтрактували відповідний обсяг з іноземними контрагентами.

Аварійна допомога:

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні постачання електроенергії.

Автор: Ганна Бредіхіна