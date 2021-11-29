Разом з тим поставки електроенергії зі Словаччини припинилися.

Обсяги імпорту електроенергії з Білорусі у торговельну зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) збільшилися вдвічі.

Про це свідчать дані оператора об'єднаної енергомережі - державної компанії "Укренерго".

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Минулого тижня обсяги поставок електроенергії з Білорусі були на рівні 415 МВт-годин щогодини, а вже на початку цього тижня обсяги становили 900 МВт-годин.

Крім того, обсяги надходження електроенергії зі Словаччини через Бурштинський енергоострів, який виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, зменшилися зі 121 МВт-год до нуля.

Водночас через Бурштинський енергоострів Україна постачає енергію в Угорщину в обсязі 182 МВт-год.

Постачання електроенергії в Україну:

8 листопада компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну.

"Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року поставок електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не буде. Укладення нових рамкових контрактів також не планується", - говорилося в листі.

Українські енергетичні експерти відзначали, що відповідно до листа компанії "Біленерго", експорт електроенергії буде припинений виключно за рамковими контрактами, тоді як за всіма іншими видами контрактів поставки можуть продовжитися.

17 листопада 2021 року в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що постачання електроенергії в Україну будуть припинені з 18 листопада. Про причини такого рішення не повідомлялося. Разом з тим, за даними білоруського Міненерго, в той день відключився перший енергоблок Білоруської АЕС. 19 листопада цей блок був підключений до мережі.

З 18 по 20 листопада обсяги імпорту електроенергії з Білорусі в Україну впали з 415 МВТ-год до нуля. В цей час добовий обсяг імпорту електроенергії становить близько 2% від загального споживання.

21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі у 2021 році запитувала Білорусь про аварійні постачання електроенергії.

18 листопада 2021 року оператор об'єднаної енергомережі - державна компанія "Укренерго" оцінила наслідки припинення імпорту електроенергії з Білорусі для української енергосистеми та споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна