Обсяги імпорту електроенергії з Білорусі у торговельну зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) збільшилися вдвічі.
Про це свідчать дані оператора об'єднаної енергомережі - державної компанії "Укренерго".
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Минулого тижня обсяги поставок електроенергії з Білорусі були на рівні 415 МВт-годин щогодини, а вже на початку цього тижня обсяги становили 900 МВт-годин.
Крім того, обсяги надходження електроенергії зі Словаччини через Бурштинський енергоострів, який виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, зменшилися зі 121 МВт-год до нуля.
Водночас через Бурштинський енергоострів Україна постачає енергію в Угорщину в обсязі 182 МВт-год.
Постачання електроенергії в Україну:
- 8 листопада компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну.
- "Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року поставок електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не буде. Укладення нових рамкових контрактів також не планується", - говорилося в листі.
- Українські енергетичні експерти відзначали, що відповідно до листа компанії "Біленерго", експорт електроенергії буде припинений виключно за рамковими контрактами, тоді як за всіма іншими видами контрактів поставки можуть продовжитися.
- 17 листопада 2021 року в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що постачання електроенергії в Україну будуть припинені з 18 листопада. Про причини такого рішення не повідомлялося. Разом з тим, за даними білоруського Міненерго, в той день відключився перший енергоблок Білоруської АЕС. 19 листопада цей блок був підключений до мережі.
- З 18 по 20 листопада обсяги імпорту електроенергії з Білорусі в Україну впали з 415 МВТ-год до нуля. В цей час добовий обсяг імпорту електроенергії становить близько 2% від загального споживання.
- 21 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.
- 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.
- Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.
- Україна тричі у 2021 році запитувала Білорусь про аварійні постачання електроенергії.
- 18 листопада 2021 року оператор об'єднаної енергомережі - державна компанія "Укренерго" оцінила наслідки припинення імпорту електроенергії з Білорусі для української енергосистеми та споживачів.