В рамках гуманітарної допомоги доставлені трансформатори, генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання тощо.

Україна отримала від Німеччини починаючи з липня 2022 року 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, всього надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Зокрема, за останній тиждень - 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн.

Так, Міненергетики отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

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Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крайня ракетна атака по енергоструктурі України була 10 лютого.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 10 лютого випустили по Україні 106 ракет і завдали 59 авіаударів, 28 з яких з використанням Shahed-136. Українськими захисниками було знищено 61 ракету та 22 дрони.

За даними Міненерго, під час масованого удару 10 лютого окупанти влучили в об'єкти тепло- і гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були введені аварійні відключення.

Увечері ворог продовжив атаки на критичну інфраструктуру України в кількох регіонах, випустивши ударні дрони.

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