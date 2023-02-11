Після 17-ї атаки дронів ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.

При зростанні споживання електроенергії можливе аварійне вимкнення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та в Києві.

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, зазначивши при цьому, що ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет і дронів складна, але контрольована. У Харкові у зв'язку з пошкодженням енергетичних об'єктів застосовані аварійні відключення.

"Сьогодні вночі відбулася 17 атака ворожих дронів у Південному та Південно-Східному регіонах. На жаль, знову є влучання в теплоелектростанції та об'єкти магістральних мереж. Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно живити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень", - йдеться у повідомленні.

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Через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об'єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ.

В "Укренерго" додали, що в Одеській області фахівцям вдалося під'єднати частину обладнання, тривають роботи над поверненням регіону енергоживлення.

Удар по Україні 10 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по українських містах іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія вдарила по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники потрапили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 10 лютого випустили по Україні 106 ракет і завдали 59 авіаударів, 28 з яких з використанням Shahed-136. Українськими захисниками було знищено 61 ракету та 22 дрони.

За даними Міненерго, під час масованого удару 10 лютого окупанти потрапили в об'єкти тепло - і гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були введені аварійні відключення.

Увечері ворог продовжив атаки на критичну інфраструктуру України в кількох регіонах, випустивши ударні дрони.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворожі безпілотники вразили в області три енергетичні об'єкти.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, через ракетні та дронові атаки та окупацію Запорізької АЕС Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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