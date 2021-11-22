Україна тричі у 2021 році запитувала Білорусь про аварійні постачання електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не розраховують на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час Міжнародної конференції "атомні можливості для розвитку України".

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Галущенко нагадав, що 21 листопада після триденної перерви постачання електроенергії з Білорусі в Україну знову поновилися.

"Ми не розраховуємо на цей обсяг і тим більше на стабільність. Тому, коли ми рахували прогнозний баланс на осінньо-зимовий період, зокрема на листопад, ми взагалі не розраховували на цей обсяг", - сказав він.

Постачання електроенергії в Україну:

17 листопада 2021 року в Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що постачання електроенергії в Україну будуть припинені з 18 листопада. Про причини такого рішення не повідомлялося. Разом з тим, за даними білоруського Міненерго, в той день відключився перший енергоблок Білоруської АЕС. 19 листопада цей блок був підключений до мережі.

З 18 по 20 листопада обсяги імпорту електроенергії з Білорусі в Україну впали з 415 МВТ-год до нуля. Зараз добовий обсяг імпорту електроенергії становить близько 2% від загального споживання.

21 листопада Білорусь відновила постачання в Україну електроенергії.

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі у 2021 році запитувала Білорусь про аварійні постачання електроенергії.

18 листопада 2021 року Оператор об'єднаної енергомережі - державна компанія "Укренерго" оцінила наслідки припинення імпорту електроенергії з Білорусі для української енергосистеми та споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна