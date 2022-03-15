Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережею країн Євросоюзу ENTSO-E.
Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на генерального директора приватного українського енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка.
"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізації з європейською енергосистемою) якомога швидше", - заявив Тимченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема вже успішно завершила.
Крім того, німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися вже цього тижня.
"Україна може зістикуватися з Європою вже на цьому тижні. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - повідомляє видання.
Випробування енергосистеми в ізольованому режимі:
З 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.
8 березня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що приєднання української енергосистеми до єдиної енергосистеми Європейського Союзу може відбутися протягом тижня. "Зараз закінчується технічний стан синхронізації. Буквально днями все буде закінчено", - сказав він.
Довідка УНІАН. ENTSO-E - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори в 36 країнах Європейського континенту.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.