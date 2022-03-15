Україна може зістикуватися з європейською енергомережею вже цього тижня.

Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації своєї енергосистеми з єдиною енергомережею країн Євросоюзу ENTSO-E.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, посилаючись на генерального директора приватного українського енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка.

"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізації з європейською енергосистемою) якомога швидше", - заявив Тимченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема вже успішно завершила.

Крім того, німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися вже цього тижня.

"Україна може зістикуватися з Європою вже на цьому тижні. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - повідомляє видання.

Випробування енергосистеми в ізольованому режимі:

З 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.

8 березня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що приєднання української енергосистеми до єдиної енергосистеми Європейського Союзу може відбутися протягом тижня. "Зараз закінчується технічний стан синхронізації. Буквально днями все буде закінчено", - сказав він.

Довідка УНІАН. ENTSO-E - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори в 36 країнах Європейського континенту.

Війна проти України: