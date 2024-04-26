Наразі ЄС готує 14-й пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення.

Європейська комісія розглядає можливість запровадження обмежень проти російського скрапленого природного газу (СПГ). Таким чином це стане першим кроком, на який Брюссель може наважитись щодо газового сектора Москви. Про це повідомили два дипломати ЄС, пише Politico.

Наразі виконавчий орган Європейського Союзу готує 14-й пакет санкцій проти РФ за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Дипломати наголошують, що нові санкції можуть стосуватися трьох російських проектів цих газових секторів РФ, а також реекспорту російського скрапленого природного газу з портів ЄС.

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У виданні зазначили, що нині у Брюсселі запровадили повну заборону на експорт російського вугілля та морської нафти до ЄС, проте там не змогли досягнути згоди щодо газових обмежень, адже такі країни, як Угорщина залишаються залежними від імпорту з РФ.

Водночас з початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС зменшив свою залежність від Росії щодо імпорту газу близько на дві третини за допомогою поєднання раптових відключень від Москви та зміни постачальників на Норвегію та США.

"Хоча російський СПГ становив лише 5% енергоспоживання ЄС минулого року, блок все одно заплатив Кремлю приблизно 8 мільярдів євро за його експорт, який переважно надходив до портів Франції, Іспанії та Бельгії. Проте нові пропозиції не забороняють закупівлю російського СПГ у блоці, а скоріше стосуються вантажів, які прибувають до портів ЄС лише для того, щоб бути відправленими в інші країни", - пояснили у матеріалі.

У виданні додали, що таку пропозицію Комісії посли ЄС обговорять на початку наступного місяця.

Санкції проти РФ: останні новини

Як писав УНІАН, у ЄС взялися за нові санкції проти Росії. Там їх планують застосувати щодо близько десяти компаній. Виявилось, що Росія за допомогою інших країн продовжує отримувати заборонені технології на десятки мільйонів євро для виробництва зброї, попри введення санкцій.

Також США і Британія оголосили нові заборони, які стосуються імпорту деяких металів російського походження. Зокрема йдеться про алюміній, мідь та нікель.

"Наші нові заборони на ключові метали, у координації з нашими партнерами у Великій Британії, і надалі будуть спрямовані проти доходів, які Росія може отримати для продовження своєї жорстокої війни проти України", - зазначила міністр фінансів США Джанет Єллен.

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