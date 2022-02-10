За перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу.

Україна за перший тиждень лютого спожила вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на брифінгу.

"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу", - сказав він.

Міністр зазначив, що за перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком.

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Зменшенню споживання газу сприяє підвищення температури повітря.

Також він повідомив, що протягом лютого-березня планується ще поповнити склади вугілля і збільшити запас на 700 тис.тонн.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Ситуація з газом в Європі: