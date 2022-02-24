Це перший етап випробування енергосистеми України в ізоляції від енергосистем РФ та Білорусі.

Україна повністю відключилася від російських та білоруських енергосистем і працює в автономному режимі.

Про це повідомляється на сайті компанії "Укренерго".

Також там повідомили, що впродовж доби 22 лютого імпорт електроенергії відбувався лише з Білорусі в торгову зону "ОЕС України" та становив 20,4 млн кВт∙год.

Зазначимо, що це перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем РФ, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі у рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E, який був запланований на 24-26 лютого 2022 року.

"На цей час ОЕС України буде об’єднано з "островом Бурштинської ТЕС", дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно", - повідомляли там.

Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Вона передбачена Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.

Зазначалося, що випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі.