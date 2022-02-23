Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі.

Про це свідчать данні оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".

Згідно з інформацією на сайті компанії, наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

Це відбувається планово, через те, що з 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Як повідомляв УНІАН, оператор Об’єднаної енергосистеми України - НЕК "Укренерго" - оголосив про проведення випробування роботи енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі наприкінці лютого.

Робота в ізольованому режимі – це випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Випробування має проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна технічно готова повністю об’єднатись з енергосистемою Європи і тим самим від'єднатись від Росії та Білорусії у 2023 році.

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