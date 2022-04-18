Енергоатом провів переговори щодо закупівель урану з Urenco

Українська компанія "Енергоатом" більше не купуватиме збагачений уран у Російської Федерації. Новим основним постачальником може стати британська компанія Urenco

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Энерготом".

За словами глави компанії Петра Котіна, пройшли переговори з відповідальними керівниками URENCO Group. При цьому він запевнив, що співпраця з Росією, в тому числі закупівля російського уранового концентрату, для України неприйнятна. Саме тому Енергоатом має намір збільшити закупівлю у Urenco.

Довідка УНІАН. Британська компанія URENCO Group займається збагаченням урану за технологією газових центрифуг для подальшого використання на АЕС. У компанії є потужності зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великобританії та США. Паливо для атомних Urenco поставляє в 15 країн світу, а її частка на світовому ринку становить близько 29%.

При цьому третина компанії належить британському уряду, третина - уряду Нідерландів, решта - німецьким енергетичним компаніям E.ON і RWE в рівних частках.

Як раніше повідомляв УНІАН, ембарго США на російське паливо не передбачає заборону на імпорт урану, оскільки його постачання критично важливі для американських АЕС. Приблизно половина урану надходить до США з Росії, Казахстану та Узбекистану.

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