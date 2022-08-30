За останній місяць було закачано більше 1 мільярд кубометрів газу.

В українські підземні сховища вже закачано 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.

"На кінець серпня вийшли на показник 13 мільярдів кубічних метрів (газу - УНІАН) у наших підземних сховищах", - розповів він.

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За останній місяць було закачано більше 1 млрд кубічних метрів газу, додав Шмигаль.

Раніше прем'єр заявив, що попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів куб. м газу.

Війна в Україні та опалювальний сезон:

Наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

1 липня в Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону.

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