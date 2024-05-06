Востаннє експорт падав нижче 2 млн барелів на день у середині 2020 року.

У квітні 2024 року російський експорт нафтопродуктів впав до мінімуму, який спостерігався у пандемічний період. Це пов’язано з атаками українських безпілотників на російські НПЗ, а також наслідками повені. Про це свідчать дані S&P Global Commodities at Sea.

Так, морські експортні навантаження дизельного палива, мазуту, нафти та інших продуктів нафтопереробки у квітні знизились на 360 000 барелів на добу порівняно з березнем і майже на 700 000 барелів на добу порівняно з січнем, коли Україна почала шквал дальніх ударів дронів по російських нафтопереробних потужностях. До того ж повінь також вивела з ладу Орський нафтопереробний завод потужністю 116 000 б/д на два тижні протягом місяця.

За словами аналітиків, востаннє експорт російської продукції падав нижче 2 млн барелів на день під час піку карантину через Covid-19 у середині 2020 року.

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Після тритижневої перерви 27 квітня Україна здійснила один із наймасштабніших ударів безпілотників, у результаті чого були пошкоджені Ільський і Слов’янський НПЗ. 30 квітня на російському Рязанському НПЗ потужністю 342 тис. б/д сталася пожежа після нового удару безпілотника.

За оцінками S&P Global, наразі у РФ близько 600 000 барелів на добу нафтопереробних потужностей не працюють, порівняно з понад 1 мільйоном барелів минулого місяця.

Експерти відзначають, що Росія вміє швидко відновлювати пошкоджені потужності та збільшувати надходження сирої нафти на заводи, які не постраждали. Тому деякі спостерігачі за ринком знизили очікування щодо потенційних шоків пропозиції через вплив експорту. РФ також намагається закрити будь-який регіональний дефіцит палива, віддаючи пріоритет транспортуванню залізницею.

"Російська нафтова промисловість вкотре довела свою стійкість, оскільки на відновлення роботи нафтопереробних заводів, які постраждали від атак безпілотників, знадобилося в середньому лише три тижні. Тим не менш, швидкозростаюча місцева індустрія дронів і збільшення дальності польоту українських безпілотників залишатимуться загрозою для російської енергетичної інфраструктури. Ми очікуємо, що експорт російських нафтопродуктів залишиться слабким у травні і поступово повернеться до нормального рівня, якщо не буде подальших атак", – зазначають аналітики.

Атаки дронів на НПЗ в Росії

Раніше УНІАН писав, що експорт дизельного пального й газойлю з російських портів у минулому місяці обвалився на 26%, до 3,07 млн тонн. Зменшення обсягів перевалки спостерігали у портах Балтії, на Чорному морі і Далекому Сході.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що Україну ніщо не стримує у знищенні російської нафтопереробної галузі. Він нагадав, що ще декілька тижнів тому американські посадовці дуже наполегливо просили Україну зовсім не бити по російських НПЗ.

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