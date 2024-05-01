Серед головних причин скорочення поставок називають атаки українських дронів по установках первинної переробки нафти.

Експорт дизельного пального й газойлю з російських портів у минулому місяці обвалився на 26%, до 3,07 млн тонн. Про це повідомляє профільний портал Enkorr с посиланням на Консалтингову групу "‎А-95"‎.

Зменшення обсягів перевалки спостерігали у портах Балтії, на Чорному морі і Далекому Сході. Так, обсяги експорту через термінали Балтії у квітні знизились на 28%, до 1,78 млн тонн. Якщо казати про Чорне море, то тут показники впали на 15%, до 1,28 млн тонн.

Постачання знизились через зменшення виробництва, що зумовлено як плановими ремонтними роботами, так і атаками українських БПЛА по установках первинної переробки нафти. Ще одним чинником стало сезонне зростання попиту під час весінньої посівної.

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На думку експертів, у новому місяці обсяги морського експорту дистилятів з портів РФ залишаться на низькому рівні. Це зумовлено ремонтними роботами на нафтопереробних заводах. Додатковим чинником є те, що з кінця квітня Україна відновила атаки об’єктів російської паливної інфраструктури.

Україна атакує об'єкти російської інфраструктури

Нагадаємо, в ніч на 1 травня дрони нанесли удар по рязанському нафтопереробному заводу, через що там почалася пожежа. За деякими даними, атаку провели приблизно о третьої години ночі: очевидці почули гул, а потім стались два вибухи.

А 24 квітня Служба безпеки України вдарила за допомогою БПЛА по базах "Роснєфті". Повідомлялось, що внаслідок атаки знищили щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.

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