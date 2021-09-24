Через рекордну вартість на газ, "Нафтогазу" складно знайти гроші на його закупівлю.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що національній акціонерній компанії вистачить грошей для планової діяльності і на закупівлю газу в опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи інформацію в ЗМІ, що "Нафтогаз" звернувся до уряду з листом про недостатність коштів.

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"Коштів "Нафтогазу" для планової діяльності абсолютно достатньо. Ліквідність здійснюється, коштів на рахунках достатньо. Дійсно, досить великі суми були спрямовані НАК "Нафтогазом" на забезпечення закачування газу в сховища і це природний процес для цього часу", - зазначив він.

Шмигаль додав, що надалі "Нафтогаз" буде проводити планову діяльність щодо тих бюджетів, які у них є.

Раніше деякі ЗМІ опублікували лист глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка до прем'єр-міністра, в якому наголошується, що у компанії виникли додаткові витрати в розмірі 123 мільярди гривень у зв'язку з необхідністю закуповувати газ за високими цінами, а продавати населенню і ТКЕ за низькими.

Зараз прес-служба "Нафтогазу" готує для журналістів офіційну відповідь з цього питання.

Підготовка до опалювального сезону:

Сьогодні, 24 вересня, Шмигаль зазначив, що Кабінет міністрів планує виділити теплогенеруючим підприємствам з державного бюджету понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

15 вересня ціна газу Жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна