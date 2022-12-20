Отримати їх можна буде у відділеннях "Укрпошти".

Державна програма із безкоштовної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні стартує з 1 січня, одна людина зможе замінити п'ять таких лампочок.

"Ця програма буде стартувати з нового року. Це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до "Укрпошти" або залишити свою заявку спочатку на порталі "Дія", а потім прийти до відділення "Укрпошти". Одна людина може замінити п'ять таких лампочок", - сказала перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час інформаційного телемарафону.

Також вона зазначила, що поки немає чітких строків дії програми.

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"Ми зробимо програму достатньо довгою, щоб всі громадяни України, які мають бажання замінити ці лампочки, могли реалізувати цю можливість. Точно січень, лютий, березень", - сказала вона.

Світлодіодні лампочки для України

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз профінансує закупівлю близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.