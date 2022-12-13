За підсумками конференції було ініційовано потужну програму заміни 50 млн старих ламп на нові LED-лампи.

Україна залучила близько 1 млрд доларів за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", яка відбулася сьогодні в Парижі.

"З них половина – грантові кошти. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких отримаємо ще цього року. Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Створили дієву й ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", - повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за підсумками конференції було ініційовано потужну програму заміни 50 млн старих ламп на нові LED-лампи.

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"Закупівлю 30 млн профінансує Єврокомісія. Так заощадимо 1 ГВт електроенергії та знизимо дефіцит у мережі", - додав він.

Допомога Україні від партнерів: що відомо

Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку.

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів. Він також пояснив міжнародним партнерам, як можна допомогти Україні пережити зиму.