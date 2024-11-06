Цієї зими в Україні може бути дефіцит електроенергії через сильний мороз та погодні умови.

Взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження електроенергії можуть запроваджувати в залежності від температури у холодну погоду. Про це на брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

За його словами, не беручи до уваги можливі обстріли і їхні наслідки, Україна пройде цю зиму без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно. Також очікується дефіцит електроенергії в системі, якщо більше трьох днів буде температура -10 градусів і нижче.

"За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи і графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень", - сказав радник голови уряду.

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При цьому він вважає, що в залежності від температури у холодну погоду можуть відключати світло від однієї до трьох черг. Три черги можливі при дуже низьких температурах.

"Єдине, що треба розуміти, враховуючи статистику останніх зим, обʼєктивно таких днів в році було небагато. На жаль, на сьогоднішній день ми повинні враховувати цей фактор. Якщо до війни енергетика України була готова до будь-якого температурного режиму, то сьогодні, на жаль, внаслідок масштабних пошкоджень, а часом невідворотних знищень - ми є погодозалежними. І тому при таких сценаріях дійсно ми стикнемося з певними обмеженнями в електропостачанні", - сказав Бойко.

Відключення світла в Україні - що чекає на українців взимку

Раніше УНІАН повідомляв, чи зможуть регіони України пройти осінньо-зимовий період без відключень світла. Так, за словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, навіть за умови, якщо температура повітря в осінньо-зимовий період буде вище нуля, і будуть відсутні нові удари по енергетиці з боку РФ, навряд чи всі регіони України зможуть пройти зиму без відключень електроенергії.

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