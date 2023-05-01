Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України", - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що відповідні цілі досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

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У Стратегії, зокрема, враховані:

- Наслідки повномасштабної війни Російської Федерації проти України, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми.

- Результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську.

- Наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов’язанням України.

- Міжнародні зобов'язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів.

- Децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

Реформа енергетики в Україні - деталі

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему, в якій основну роль гратиме відновлювальна енергетика.

За словами Зеленського, Україна у партнерстві з США планує розробити малі модульні реактори, які допоможуть підтримувати енергетичну систему країни.

За даними Міністерства енергетики України на відновлення енергосистеми потрібно 11 мільярдів доларів. А за оцінками комітету Верховної Ради з питань енергетики, лише на термінові ремонти нашій енергосистемі потрібен мільярд доларів.

Основними напрямками у розвитку енергосистеми України є її відновлення, децентралізація та подальша інтеграція з енергосистемою ЄС, а також розвиток "зеленої" енергетики.