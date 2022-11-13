Поки РФ нищить нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над її захистом та швидким ремонтом, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи.

Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора (ММР).

Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що міністр енергетики України Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі уклали домовленість під час 27-ї Кліматичної конференції ООН.

У рамках нового проекту на території України мають збудувати малий модульний реактор.

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Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи "Проект Фенікс", яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ядерне паливо.

Варто зазначити, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.

Пошкодження енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти понад місяць цілеспрямовано завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Так, лише 10 жовтня ворог завдав по території України понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари. Того дня постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

Через атаки РФ по енергоінфраструктурі в Україні запровадили віялові та екстрені відключення світла. Не відкидається варіант, за якого без електроенергії доведеться сидіти по 10-12 годин.

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