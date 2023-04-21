Ці напрямки включають відновлення, децентралізацію й інтеграцію енергосистеми з ЄС, а також розвиток "зеленої" енергетики.

Основними напрямками у розвитку енергосистеми України є її відновлення, децентралізація та подальша інтеграція з енергосистемою ЄС, а також розвиток "зеленої" енергетики.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, розпочинається масштабна кампанія з будівництва, реконструкції та захисту енергосистеми.

"Це стосується як генерації, так і розподілу. Відбудова буде одразу з модернізацією. Залучаємо ресурси та експертизу від партнерів. Віце-прем’єр-міністр з відновлення та міністр енергетики невдовзі представлять детальний план, як саме проходитиме ця відбудова, відновлення й захист", - заявив Шмигаль.

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За його словами, наступний важливий напрямок - розвиток децентралізації енергосистеми. Планується розгалуження малої генерації - газотурбінних та газопоршневих установок, які менш вразливі до ворожих атак.

"Впровадження установок зберігання енергії, що накопичують її. Елементом децентралізації буде заохочення українців до встановлення сонячних панелей разом з індивідуальними установками зберігання енергії. Будемо використовувати технології мікромереж та розумних мереж. Це дозволить краще контролювати завантаження енергосистеми та ефективніше відповідати на виклики", - продовжив Шмигаль.

Третій напрямок, додав він, продовження інтеграції української енергосистеми з європейською. Прем’єр-міністр нагадав, що українська енергосистема вже є частиною європейської, але до повної інтеграції потрібно ще провести необхідну роботу.

"По-перше, впровадження директив ЄС. По-друге, ринкові механізми, які забезпечують прозорість і справедливий підхід. По-третє, збільшення фізичних можливостей для експорту та імпорту електроенергії з країнами ЄС. Маємо колосальний потенціал у цій сфері. Енергетика стане одним із драйверів для майбутнього відновлення і зростання української економіки", - зазначив він.

Четвертий напрямок, продовжив він, розвиток "зеленої" енергетики. За словами Шмигаля, Україна буде частиною ЄС, а значить і частиною Європейського зеленого курсу.

"Продовжимо розумні підходи для стимулювання і підтримки зеленої генерації. Аукціони, сертифікати походження та інші інструменти для того, аби в Україні зростала частка зеленої генерації", - додав він.

Окреме завдання, наголосив він, це підготовка до осінньо-зимового періоду.

"Готуємося до різних сценаріїв. Ремонтуємо пошкоджене. Будуємо нове. Накопичуємо енергоресурси. Мобілізуємо допомогу від міжнародних партнерів для всіх цих цілей", - підсумував Шмигаль.

Енергосистема України - новини

Як повідомляв УНІАН, Україні потрібно понад 1 мільярд доларів на термінове відновлення енергосистеми до зими. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрія Геруса, збиток, завданий енергосистемі України ударами російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.

Раніше в Міненерго повідомляли, що через ракетні атаки було пошкоджено 50% енергосистеми України. Зокрема, 24 об'єкти генерації - це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі та 43% магістральних мереж.

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