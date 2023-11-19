Міненерго офіційно підтвердило, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається.

Українська влада не підвищуватиме тарифи на електроенергію з 1 січня 2024 року.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України на Урядовому порталі. У відомстві зазначили, що ЗМІ та Telegram-канали з посиланням на інтерв'ю голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського, почали писати про нібито підвищення тарифу на світло з 1 січня 2024 року.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення поки не передбачається… спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях", - наголосили у відомстві.

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За даними міністерства, джерелом фейкової інформації, яка з'явилася у мережі, є росіяни. Таким чином вони намагаються посіяти страх та паніку у суспільстві.

"Проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі", - наголосили у відомстві, зазначивши, що недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається", - зазначили у відомстві.

Ситуація з тарифами під час війни

В квітні 2023 року глава НКРЕКП назвав два сценарії зміни тарифів на електроенергію.

Член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що після збільшення тарифів на елекроенергію до 2,88 грн за кВт/год суми у платіжках в середньому зростуть на 150-200 грн.

У травні 2023 року повідомлялося, що тарифи на електроенергію можуть різко зрости.

З початку червня 2023 року в Україні відбулося практично подвоєння тарифів на електроенергію для населення.

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