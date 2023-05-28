Ті, хто отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати і після підняття тарифів.

Після збільшення тарифів на елекроенергію до 2,88 грн за кВт/год суми у платіжках в середньому зростуть на 150-200 грн.

Про це розповів член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

"Достатньо рішення Кабінету міністрів для того, щоб збільшити ціну на електроенергію для населення і прибрати поріг. Поріг прибирається, зі слів енергетиків і регулятора, для того, щоб упростити облік. Тому що, коли йде поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг і роблять єдиний тариф для всього населення – 2,88 грн. В середньому зросте десь на 150-200 грн для середньостатистичного споживача", – повідомив він.

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Депутат зазначив, що ті, хто отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати і після підняття тарифів.

Тарифи на електроенергію

За словами члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолія Костюха, перегляд тарифу на електроенергію для населення дасть змогу відновлювати пошкоджені ворогом електромережі, а також будувати нові.

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

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