На низці електростанцій та об’єктах магістральних мереж, пошкоджених під час ракетних та дронових атак російських терористів, продовжуються ремонтні роботи.

У кількох областях України можуть бути відключення світла попри те, що в системі на сьогодні немає дефіциту електроенергії.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", споживання поступово зростає, порівняно з вихідним днем, що є традиційним для початку робочого тижня.

"Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання", - йдеться у повідомленні.

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Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на кількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводились. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", - розповіли в компанії.

Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у Києві по мірі зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання.

На низці електростанцій та об’єктах магістральних мереж, пошкоджених під час ракетних та дронових атак російських терористів, продовжуються ремонтні роботи.

Російські атаки на енергетику України: деталі

Енергосистема України пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит електроенергії.

В Міненерго повідомили, що станом на 13 лютого в Україні немає дефіциту електроенергії, генерація забезпечує все споживання.