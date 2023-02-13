Стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватися тільки в декількох регіонах, де пошкоджені мережі.

Станом на 13 лютого в Україні немає дефіциту електроенергії, генерація забезпечує все споживання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

"Продовжуємо збільшувати потужності генерації, завершуємо аварійні ремонти після масованих обстрілів. І сьогодні, в перший робочий день тижня, незважаючи на істотне збільшення обсягів споживання, енергосистема України продовжує забезпечувати потреби споживачів в електроенергії. Обсяги її виробництва відповідають обсягам споживання", - розповів він.

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Відзначається, що у зв'язку з цим стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватися тільки в декількох регіонах, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільних мереж є проблеми з доставкою електроенергії всім споживачам.

Енергосистема України в умовах війни

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

10 лютого російські окупанти здіснили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури.

Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет. Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

11 лютого два енергоблоки на одній з атомних станцій повернули в роботу.

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