Постачальники не мали юридичної можливості застосовувати штрафні санкції, які були виставлені "Нафтогазом" на кінцевого споживача.

В Україні необхідно терміново вирішити питання віртуальної заборгованості, яка сформувалася у постачальників газу перед НАК «Нафтогаз України» через недосконале регуляторне поле.

Про це завив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

Варто відзначити, що джерелами розрахунків учасників ринку з «Нафтогазом» за газ є кошти, отримані від населення, а також компенсації за пільгами і субсидіями, які надходять на спеціальні рахунки. Незважаючи на те, що побутові споживачі і Міністерство фінансів, як розпорядник компенсаційних коштів, істотно затримували перерахування, постачальники не застосовували штрафні санкції за несвоєчасну оплату рахунків ні до Мінфіну, ні до споживачів.

"Нафтогаз", у свою чергу, не пов'язаний відповідними урядовими постановами, охоче нараховував штрафні санкції постачальникам.

"Постачальники не мали юридичної можливості для виставлення револьверно тих штрафних санкцій, пені, які були виставлені "Нафтогазом" на кінцевого споживача. Тому, по суті, джерела погашення бути не може. Це ще одна категорія штучної заборгованості, яку необхідно буде вирішувати", - сказав Компан.

Ситуація із заборгованостями посилилася навесні 2020 року, коли Кабмін вирішив звільнити побутових споживачів від відповідальності за несплату комуналки, а також заборонив відключати їм газ. Газорозподільні компанії відзначають, що багато громадян після такого кроку уряду взагалі перестали платити за рахунками. При цьому відмовити населенню в наданні ресурсу було неможливо.

Всі кошти, що надходили, «Нафтогаз» зараховував в рахунок погашення старих боргів і з часом подав на газові компанії в суди через несвоєчасність розрахунків. Судові тяжби тривають донині, а віртуальні штрафи і пені, що перевищують 2,3 мільярда гривень, на невизначений час «зависли в повітрі».

Як повідомляв УНІАН, раніше асоціація постачальників енергоресурсів заявила, що рівень розрахунків за поставлений природний газ серед її членів за січень-липень 2020 року в середньому склав 145%.

При тому, що за звітний період «Нафтогазом» було нараховано до сплати понад 7,6 млрд гривень, за спожитий ресурс було сплачено понад 11 млрд гривень.

До початку нового опалювального сезону загальний обсяг заборгованостей між учасниками ринку природного газу України досяг критичної суми - 125 мільярдів гривень

Оптимальним рішенням описаних проблем може стати законопроект 3800-1, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Автори документа, серед яких голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, пропонують взаємне списання накопичених штучних заборгованостей між учасниками ринку. Такий спосіб не зажадає додаткових запозичень з казни або гаманців населення. Прийняття подібного законопроекту до 1 серпня 2020 року дозволило б новому газовому ринку ефективно працювати зі старту і попередити необов'язкові потрясіння в суспільстві перед опалювальним сезоном.

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Автор: УНІАН